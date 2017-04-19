На Миколаївщині мати залишила 8-місячне немовля
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Вознесенському районі, що на Миколаївщині, мати залишила в гуртожитку свою 8-місячну доньку. Про це УНН повідомили в обласному управлінні Нацполіції.
"Знайшли маля мешканці гуртожитку просто у коридорі будівлі близько 21:00 год. 18 квітня та сповістили про подію поліцію. Поруч із дівчинкою правоохоронці виявили сумку з дитячими речами та її медичну картку. Також разом з малям була записка, у якій матір пояснювала, що не має засобів до існування та просить доглянути за її донькою", - зазначили в поліції.
Зараз дитина знаходиться у місцевій лікарні, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.
За вказаним фактом слідчим відділенням Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.135 КК України (залишення в небезпеці), що карається обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк. Вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження матері дитини.
Як повідомляв УНН, 15 квітня, тіло новонародженої дитини виявили в Одесі.