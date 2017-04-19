В Николаевской облстаи мать оставила 8-месячного младенца

"Нашли малыша жители общежития прямо в коридоре здания около 21:00 ч. 18 апреля и сообщили о происшествии полицию. Рядом с девочкой правоохранители обнаружили сумку с детскими вещами и ее медицинскую карту. Также вместе с малышом была записка, в которой мать объясняла, что не имеет средств к существованию и просит присмотреть за ее дочерью", - отметили в полиции.

Сейчас ребенок находится в местной больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту следственным отделением Вознесенского отдела полиции ГУ ЧП в Николаевской области начато уголовное производство по ч.1 ст.135 УК Украины (оставление в опасности), что наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок. Принимаются меры по установлению места нахождения матери ребенка.

Как сообщал УНН, 15 апреля, тело новорожденного ребенка обнаружили в Одессе.