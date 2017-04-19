В Николаевской облстаи мать оставила 8-месячного младенца

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26157 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 90255 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146171 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112782 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114126 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111036 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103176 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103280 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Николаевской облстаи мать оставила 8-месячного младенца

В Николаевской облстаи мать оставила 8-месячного младенца

Киев  •  УНН

 • 10704 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Вознесенском районе Николаевской области мать оставила в общежитии свою 8-месячную дочь. Об этом сообщили УНН в областном управлении Нацполиции.

"Нашли малыша жители общежития прямо в коридоре здания около 21:00 ч. 18 апреля и сообщили о происшествии полицию. Рядом с девочкой правоохранители обнаружили сумку с детскими вещами и ее медицинскую карту. Также вместе с малышом была записка, в которой мать объясняла, что не имеет средств к существованию и просит присмотреть за ее дочерью", - отметили в полиции.

Сейчас ребенок находится в местной больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту следственным отделением Вознесенского отдела полиции ГУ ЧП в Николаевской области начато уголовное производство по ч.1 ст.135 УК Украины (оставление в опасности), что наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок. Принимаются меры по установлению места нахождения матери ребенка.

Как сообщал УНН, 15 апреля, тело новорожденного ребенка обнаружили в Одессе.

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