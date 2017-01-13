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На Миколаївщині чиновників викрили у махінаціях з організацією пасажирських перевезень

На Миколаївщині чиновників викрили у махінаціях з організацією пасажирських перевезень

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили зловживання посадовців Миколаївської облдержадміністрації при організації пасажирських перевезень на міжміських і приміських автобусних маршрутах регіону. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що посадовці, у порушення вимог чинного законодавства, допускали до участі у конкурсах підприємців, які планували використовувати автобуси, переобладнані з вантажних транспортних засобів. Співробітники спецслужби з’ясували, що під час проведення двох останніх конкурсів серед переможців були десять перевізників у автопарку яких частка перероблених автобусів складає майже сорок відсотків.

Між тим, згідно із ст. 45 Закону України “Про автомобільний транспорт”, таким перевізникам заборонено брати участь у конкурсах з перевезень пасажирів на маршрутах загального користування.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України.

СБУ також ініціює додаткову перевірку облдержадміністрацією перевізників Миколаївщини для приведення галузі у відповідність до вимог чинного законодавства.

 

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