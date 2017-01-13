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В Николаевской области чиновников уличили в махинациях с организацией пассажирских перевозок

В Николаевской области чиновников уличили в махинациях с организацией пассажирских перевозок

Киев • УНН

 • 9567 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили злоупотребления должностных лиц Николаевской облгосадминистрации при организации пассажирских перевозок на междугородных и пригородных автобусных маршрутах региона. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что должностные лица, в нарушение требований действующего законодательства, допускали к участию в конкурсах предпринимателей, которые планировали использовать автобусы, переоборудованные из грузовых транспортных средств. Сотрудники спецслужбы выяснили, что во время проведения двух последних конкурсов среди победителей были десять перевозчиков в автопарке которых доля переоборудованных автобусов составляет почти сорок процентов.

Между тем, согласно ст. 45 Закона Украины "Об автомобильном транспорте", таким перевозчикам запрещено участвовать в конкурсах по перевозке пассажиров на маршрутах общего пользования.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

СБУ также инициирует дополнительную проверку облгосадминистрацией перевозчиков Николаевской области для приведения отрасли в соответствие с требованиями действующего законодательства.

 

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