В Николаевской области чиновников уличили в махинациях с организацией пассажирских перевозок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили злоупотребления должностных лиц Николаевской облгосадминистрации при организации пассажирских перевозок на междугородных и пригородных автобусных маршрутах региона. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что должностные лица, в нарушение требований действующего законодательства, допускали к участию в конкурсах предпринимателей, которые планировали использовать автобусы, переоборудованные из грузовых транспортных средств. Сотрудники спецслужбы выяснили, что во время проведения двух последних конкурсов среди победителей были десять перевозчиков в автопарке которых доля переоборудованных автобусов составляет почти сорок процентов.
Между тем, согласно ст. 45 Закона Украины "Об автомобильном транспорте", таким перевозчикам запрещено участвовать в конкурсах по перевозке пассажиров на маршрутах общего пользования.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.
СБУ также инициирует дополнительную проверку облгосадминистрацией перевозчиков Николаевской области для приведения отрасли в соответствие с требованиями действующего законодательства.