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На Миколаївщині через пожежу сухостою постраждала людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. На Миколаївщині вогнеборці загасили пожежу, що розповсюдилась на площу в пів квадратного кілометра. Господар ділянки, звідки почалась пожежа, намагався приборкати вогонь самостійно, проте йому стало зле. Його госпіталізовано, пише УНН з посиланням на ДСНС.  

Деталі

Вчора у смт Арбузинка Первомайського району горіла суха трава. Вогонь швидко поширювався на інші приватні домоволодіння.

Рятувальників повідомили, що в епіцентрі пожежі може знаходитись господар ділянки, звідки й почалась пожежа. Вогнеборці виявили чоловіка, який лежав на землі, був у свідомості, але піднятись самостійно не міг.

За попередньою інформацією, постраждалий, 1937 р. н., намагався сам приборкати полум'я, але йому стало зле. Нині він перебуває у лікарні. Вогнеборці загасили пожежу на площі 500 кв.м.

Доповнення

За оперативною інформацією надзвичайників всього за останню добу по Україні сталось 311 пожеж, врятовано 7 людей та 44 будівлі. 

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