На Миколаївщині біля залізничної станції виявили людський череп
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Первомайському районі Миколаївщини, неподалік залізничної станції "Орлик" було виявлено людський череп та рештки тіла чоловіка. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.
"Близько 21:00, 10 січня, до Первомайського відділу поліції надійшло повідомлення від чергової по залізничній станції "Орлик" Одеської залізниці, розташованої неподалік міста Первомайськ, про те, що біля будівлі станції виявлений людський череп", - сказано у повідомленні.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналіст, кінолог, оперативники.
Інформація за вказаним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, як того вимагає процедура у подібних випадках, за ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство" та розпочато розслідування. Наразі проводяться першочергові слідчі дії, призначено ряд експертиз.
На пошуки останків тіла та встановлення особи померлого був задіяний майже весь особовий склад відділу поліції на чолі його керівника.
Обійшовши по периметру територію моторошної знахідки, правоохоронці на відстані близько 100 м від залізничної колії, у лісосмузі, виявили рештки тіла чоловіка.
Експерт оглянувши рештки тіла, явних ознак насильницької смерті на них не виявив. Остаточна причина смерті чоловіка буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють всі обставини вказаної події та особу померлого чоловіка.
Нагадаємо, у Дніпрі на території полігону побутових відходів виявлено труп немовляти.