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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111556 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:49 • 126303 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104804 просмотра

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5 марта, 08:58 • 107763 просмотра

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В Николаевской области у железнодорожной станции обнаружили человеческий череп

В Николаевской области у железнодорожной станции обнаружили человеческий череп

Киев  •  УНН

 • 13687 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Первомайском районе Николаевской области, недалеко от железнодорожной станции "Орлик" было обнаружено человеческий череп и останки тела мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"Около 21:00, 10 января, в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от дежурной по железнодорожной станции "Орлик" Одесской железной дороги, расположенной недалеко от города Первомайск, о том, что у здания станции обнаружен человеческий череп", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалист, кинолог, оперативники.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований, как того требует процедура в подобных случаях, по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство" и начато расследование. Проводятся первоочередные следственные действия, назначен ряд экспертиз.

На поиски останков тела и установления личности умершего был задействован почти весь личный состав отдела полиции во главе его руководителя.

Обойдя по периметру территорию жуткой находки, правоохранители на расстоянии около 100 м от железнодорожного пути, в лесополосе, обнаружили останки тела мужчины.

Эксперт осмотрев останки тела, явных признаков насильственной смерти на них не обнаружил. Окончательная причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства указанного события и личность умершего мужчины.

Напомним, в Днепре на территории полигона бытовых отходов обнаружено труп младенца.

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