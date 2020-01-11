В Николаевской области у железнодорожной станции обнаружили человеческий череп
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Первомайском районе Николаевской области, недалеко от железнодорожной станции "Орлик" было обнаружено человеческий череп и останки тела мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
"Около 21:00, 10 января, в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от дежурной по железнодорожной станции "Орлик" Одесской железной дороги, расположенной недалеко от города Первомайск, о том, что у здания станции обнаружен человеческий череп", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалист, кинолог, оперативники.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований, как того требует процедура в подобных случаях, по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство" и начато расследование. Проводятся первоочередные следственные действия, назначен ряд экспертиз.
На поиски останков тела и установления личности умершего был задействован почти весь личный состав отдела полиции во главе его руководителя.
Обойдя по периметру территорию жуткой находки, правоохранители на расстоянии около 100 м от железнодорожного пути, в лесополосе, обнаружили останки тела мужчины.
Эксперт осмотрев останки тела, явных признаков насильственной смерти на них не обнаружил. Окончательная причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства указанного события и личность умершего мужчины.
Напомним, в Днепре на территории полигона бытовых отходов обнаружено труп младенца.