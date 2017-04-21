На мідному руднику в Башкирії прогримів вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Під час вибуху на мідному руднику в Башкирії на глибині 509 метрів одна людина загинула, ще одна постраждала, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"Попередньо, вибух амонію на ТОВ "Башкирська мідь" на глибині 509 метрів. Постраждали дві людини, один з них загинув", - сказав представник екстреної служби Башкірської республіки.
За його словами, підприємство знаходиться в місті Сибай Учалинского району.
Наразі обставини з'ясовуються.
Як повідомляв УНН, кількість загиблих внаслідок теракту в петербурзькому метро зросла.