На медном руднике в Башкирии прогремел взрыв

"Предварительно, взрыв аммония на ООО "Башкирский медь" на глубине 509 метров. Пострадали два человека, один из них погиб", - сказал представитель экстренной службы башкирской республики.

По его словам, предприятие находится в городе Сибай Учалинского района.

Обстоятельства выясняются.

Как сообщал УНН, количество погибших в результате теракта в петербургском метро возросло.