На медном руднике в Башкирии прогремел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Во время взрыва на медном руднике в Башкирии на глубине 509 метров один человек погиб, еще один пострадал, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Предварительно, взрыв аммония на ООО "Башкирский медь" на глубине 509 метров. Пострадали два человека, один из них погиб", - сказал представитель экстренной службы башкирской республики.
По его словам, предприятие находится в городе Сибай Учалинского района.
Обстоятельства выясняются.
Как сообщал УНН, количество погибших в результате теракта в петербургском метро возросло.