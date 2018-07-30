На мерії у Парижі розмістять банер на підтримку Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. На підтримку українського режисера, політв'язня Олега Сенцова, якого утримують у російській колонії, на будівлі мерії у французькій столиці Парижі у понеділок розмістять фотографію українця. Про це повідомили на сторінці глобальної кампанії для звільнення бранців Кремля Save Oleg Sentsov у соцмережі Facebook, передає УНН.
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"(30 липня - ред.) паризький мер на підтримку Олега Сенцова, який невдовзі досягне 80-го дня голодування, розмістить його фотографію на фасаді міської мерії в 4-му муніципальному окрузі", - повідомили в спільноті.
Нагадаємо, Польща, Сполучені Штати та декілька інших країн хочуть нагадати про Олега Сенцова. Дипломати беруть участь в напрацюванні декларації із закликом про звільнення українця.
Олег Сенцов наразі перебуває у виправній колонії у місті Лабитнангі на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, яких утримують у Росії і Криму.
Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр "Меморіал" у Росії вніс Сенцова до списку політв'язнів.