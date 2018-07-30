На мэрии в Париже разместят баннер в поддержку Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В поддержку украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, удерживаемого в российской колонии, на здании мэрии во французской столице Париже в понедельник разместят фотографию украинца. Об этом сообщили на странице глобальной кампании для освобождения пленников Кремля Save Oleg Sentsov в соцсети Facebook, передает УНН.
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"(30 июля - ред.) парижский мэр в поддержку Олега Сенцова, который вскоре достигнет 80-го дня голодания, разместит его фотографию на фасаде городской мэрии в 4-м муниципальном округе", - сообщили в сообществе.
Напомним, Польша, США и несколько других стран хотят напомнить об Олеге Сенцове. Дипломаты участвуют в выработке декларации с призывом об освобождении украинца.
Олег Сенцов сейчас находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и Крыму.
Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.