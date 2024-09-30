На Меморіальному кладовищі буде сектор для тимчасових захоронень неідентифікованих тіл загиблих воїнів - Добросердов

На Меморіальному кладовищі буде окремий сектор для тимчасових захоронень загиблих захисників, яких протягом року не вдалося ідентифікувати, повідомив під час обговорення в Медіацентрі Україна Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, пише УНН.

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"Процедура передбачає, що якщо протягом року тіло неідентифіковане, то подальше його зберігання може відбуватися в умовах тимчасового захоронення. Зараз вже вирішено питання, що ці тимчасові захоронення будуть проводитися на Меморіальному кладовищі, там, де виділена окрема земельна ділянка, там буде виділений окремий сектор, де будуть зберігатися такі тіла. Але наша задача – зробити все, щоб можна було дізнатися, провести експертизу і достовірно ідентифікувати особу", – сказав Добросердов.

По всіх репатрійованих тілах воїнів ведеться облік та ідентифікація - Уповноважений з питань зниклих безвісти