На Мемориальном кладбище будет сектор для временных захоронений неидентифицированных тел погибших воинов - Добросердов

На Мемориальном кладбище будет отдельный сектор для временных захоронений погибших защитников, которых в течение года не удалось идентифицировать, сообщил во время обсуждения в Медиацентре Украина Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов, пишет УНН.

Детали

«Процедура предусматривает, что если в течение года тело неидентифицировано, то дальнейшее его хранение может происходить в условиях временного захоронения. Сейчас уже решен вопрос, что эти временные захоронения будут проводиться на Мемориальном кладбище, там, где выделен отдельный земельный участок, там будет выделен отдельный сектор, где будут храниться такие тела. Но наша задача - сделать все, чтобы можно было узнать, провести экспертизу и достоверно идентифицировать личность», - сказал Добросердов.

По всем репатриированным телам воинов ведется учет и идентификация - Уполномоченный по вопросам пропавших без вести