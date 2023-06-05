На Мелітопольщині окупанти пошкодили газопровід та залишили жителів без газу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У тимчасово зайнятому окупантами селищі Новобогданівка Мелітопольського району на Запоріжжі рашисти пошкодили газопровід, коли рили окопи. Внаслідок цього жителі населеного пункту залишилися без газу, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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“За інформацією мешканців селища Новобогданівка Мелітопольського району, рашисти так завзято рили окопи, що пошкодили газопровід. Цивільні будинки залишились без газу. Окупаційній “адміністрації” традиційно плювати на потреби цивільних - на прохання людей відмовчуються”, – повідомив він у Telegram.
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Федоров нагадав, що з березня минулого року окупанти залишили без газу жителів Бердянська, а з липня - населення Мелітопольського, Пологівського і Василівського районів.
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