На Мелитопольщине оккупанты повредили газопровод и оставили жителей без газа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Во временно занятом оккупантами поселке Новобогдановка Мелитопольского района на Запорожье рашисты повредили газопровод, когда рыли окопы. Вследствие этого жители населенного пункта остались без газа, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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“По информации жителей поселка Новобогдановка Мелитопольского района, рашисты так рьяно рыли окопы, что повредили газопровод. Гражданские дома остались без газа. Оккупационной “администрации” традиционно плевать на нужды гражданских - на просьбы людей отмалчиваются”, – сообщил он в Telegram.
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Федоров напомнил, что с марта прошлого года оккупанты оставили без газа жителей Бердянска, а с июля - население Мелитопольского, Пологовского и Васильевского районов.
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