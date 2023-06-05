На Мелитопольщине оккупанты повредили газопровод и оставили жителей без газа

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“По информации жителей поселка Новобогдановка Мелитопольского района, рашисты так рьяно рыли окопы, что повредили газопровод. Гражданские дома остались без газа. Оккупационной “администрации” традиционно плевать на нужды гражданских - на просьбы людей отмалчиваются”, – сообщил он в Telegram.

Детали

Федоров напомнил, что с марта прошлого года оккупанты оставили без газа жителей Бердянска, а с июля - население Мелитопольского, Пологовского и Васильевского районов.

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