На маріупольському напрямку вогонь вели снайпери – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. З початку доби бойовики продовжили обстріли позицій сил українських військових, зокрема на маріупольському напрямку вів вогонь снайпер, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
«На маріупольському напрямку з озброєння БМП та гранатометів окупанти неодноразово вели вогонь по Широкиному, Павлополю, Мар’їнці та Водяному. По Широкиному та Талаківці також вогонь вели снайпери», - йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку доби бойовики 23 рази обстріляли позиції сил АТО
Крім того, у штабі зазначили, що з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська протягом дня багаторазово обстрілювали Новозванівку, що на Луганському напрямку.
Натомість, на донецькому напрямку – з 82 міліметрових мінометів – Луганське, а зі стрілецької зброї Зайцеве та Луганське.