На маріупольському напрямку вогонь вели снайпери – штаб

«На маріупольському напрямку з озброєння БМП та гранатометів окупанти неодноразово вели вогонь по Широкиному, Павлополю, Мар’їнці та Водяному. По Широкиному та Талаківці також вогонь вели снайпери», - йдеться в повідомленні.

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Крім того, у штабі зазначили, що з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська протягом дня багаторазово обстрілювали Новозванівку, що на Луганському напрямку.

Натомість, на донецькому напрямку – з 82 міліметрових мінометів – Луганське, а зі стрілецької зброї Зайцеве та Луганське.