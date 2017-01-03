На мариупольском направлении огонь вели снайперы - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. С начала суток боевики продолжили обстрелы позиций сил украинских военных, в частности на мариупольском направлении вел огонь снайпер, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
«На мариупольском направлении из вооружения БМП и гранатометов оккупанты неоднократно вели огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяное. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы », - говорится в сообщении.
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Кроме того, в штабе отметили, что из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска в течение дня многократно обстреливали Новозвановку, что на Луганском направлении.
В свою очередь, на донецком направлении - с 82 миллиметровых минометов - Луганское, а из стрелкового оружия Зайцево и Луганское.