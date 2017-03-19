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На маріупольському напрямку "найгарячіше" на півдні – О.Мотузяник

На маріупольському напрямку "найгарячіше" на півдні – О.Мотузяник

Київ • УНН

 • 9501 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. На маріупольському напрямку найбільше обстрілів по позиціях українських військових бойовики здійснюють на півдні. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“На Маріупольському напрямку географія бойових дій залишається сталою: бойовики стріляють уздовж усієї лінії фронту. У Мар’їнському районі ввечері російсько-окупаційні війська провели по одному мінометному обстрілу Мар’їнки та Красногорівки, при цьому супроводжуючи кожен із них вогнем із легкого озброєння. Під ворожі обстріли потрапляють і будинки мирних мешканців”, — сказав О. Мотузяник.

За словами речника, на південь уздовж лінії зіткнення, в районі Докучаєвська, бойовики неодноразово впродовж доби відкривали вогонь із озброєння БМП.

“На півдні маріупольського напрямку "найгарячіше", ситуація залишається без змін. Від самої опівночі бойовики вели турбуючий вогонь у напрямку позицій захисників Водяного. Коли ж зусилля ворога спровокувати наших військових виявилися марними, о 8-й ранку бандформування відкрили вогонь із 122-міліметрової артилерії. Впродовж години ворог випустив близько 50 снарядів, але і на цьому не зупинився. Тут до кінця доби сили окупанта активно застосовували БМП та увесь спектр легкого озброєння”, — розповів О. Мотузяник.

Він відзначив, що бойовики традиційно використали міномети у Широкиному і Гнутовому, а близько 22-ї години випустили сім снарядів із гармат по українських позиціях у Павлополі.

“Всього за минулу добу на маріупольському напрямку сталося 29 ворожих обстрілів, зокрема дев’ять — із важкого озброєння”, — сказав О. Мотузяник.

Нагадаємо, протягом минулої доби внаслідок бойових дій п’ятеро українських військовослужбовців отримали поранення.

Як повідомляв УНН, бойовики обстрілюють житлові квартали Красногорівки.

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