На мариупольском направлении "горячее всего" на юге - А.Мотузянык
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. На мариупольском направлении больше всего обстрелов по позициям украинских военных боевики осуществляют на юге. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"На мариупольском направлении география боевых действий остается постоянной: боевики стреляют вдоль всей линии фронта. В Марьинском районе вечером российско-оккупационные войска провели по одному минометному обстрелу Марьинки и Красногоровки, при этом сопровождая каждый из них огнем из легкого вооружения. Под вражеским обстрелом попадают и дома мирных жителей", - сказал А.Мотузянык.
По словам спикера, на юг вдоль линии столкновения, в районе Докучаевска, боевики неоднократно в течение суток открывали огонь из вооружения БМП.
"На юге мариупольского направлении "горячее всего", ситуация остается без изменений. С самой полуночи боевики вели беспокоящий огонь в направлении позиций защитников Водяного. Когда же усилия врага спровоцировать наших военных оказались напрасными, в 8 утра бандформирования открыли огонь из 122-миллиметровой артиллерии. За час враг выпустил около 50 снарядов, но и на этом не остановился. Здесь до конца суток силы оккупанта активно применяли БМП и весь спектр легкого вооружения", - рассказал А.Мотузянык.
Он отметил, что боевики традиционно использовали минометы в Широкино и Гнутово, а около 22 часов выпустили семь снарядов из пушек по украинским позициям в Павлополе.
"Всего за прошедшие сутки на мариупольском направлении произошло 29 вражеских обстрелов, в том числе девять - из тяжелого вооружения", - сказал А.Мотузянык.
Напомним, за прошедшие сутки в результате боевых действий пятеро украинских военнослужащих получили ранения.
Как сообщал УНН, боевики обстреливают жилые кварталы Красногоровки.