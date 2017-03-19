На мариупольском направлении "горячее всего" на юге - А.Мотузянык

"На мариупольском направлении география боевых действий остается постоянной: боевики стреляют вдоль всей линии фронта. В Марьинском районе вечером российско-оккупационные войска провели по одному минометному обстрелу Марьинки и Красногоровки, при этом сопровождая каждый из них огнем из легкого вооружения. Под вражеским обстрелом попадают и дома мирных жителей", - сказал А.Мотузянык.

По словам спикера, на юг вдоль линии столкновения, в районе Докучаевска, боевики неоднократно в течение суток открывали огонь из вооружения БМП.

"На юге мариупольского направлении "горячее всего", ситуация остается без изменений. С самой полуночи боевики вели беспокоящий огонь в направлении позиций защитников Водяного. Когда же усилия врага спровоцировать наших военных оказались напрасными, в 8 утра бандформирования открыли огонь из 122-миллиметровой артиллерии. За час враг выпустил около 50 снарядов, но и на этом не остановился. Здесь до конца суток силы оккупанта активно применяли БМП и весь спектр легкого вооружения", - рассказал А.Мотузянык.

Он отметил, что боевики традиционно использовали минометы в Широкино и Гнутово, а около 22 часов выпустили семь снарядов из пушек по украинским позициям в Павлополе.

"Всего за прошедшие сутки на мариупольском направлении произошло 29 вражеских обстрелов, в том числе девять - из тяжелого вооружения", - сказал А.Мотузянык.

Напомним, за прошедшие сутки в результате боевых действий пятеро украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщал УНН, боевики обстреливают жилые кварталы Красногоровки.