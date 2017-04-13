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На маріупольському напрямку минулої доби ворог порушив “режим тиші” 35 разів

На маріупольському напрямку минулої доби ворог порушив “режим тиші” 35 разів

Київ • УНН

 • 6614 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Найбільше порушень “режиму тиші” в зоні проведення АТО “традиційно” припадає на приморський напрямок, минулої доби тут зафіксовано 35 ворожих обстрілів, з них 5 — мінометний. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Всього вчора на маріупольському напрямку сталося 35 ворожих обстрілів, зокрема 5 - мінометних”, — сказав він.

Загалом, ситуація залишається практично незмінною, левова частка випадків порушення перемир’я з боку противника традиційно приходиться на південь напрямку — ділянку фронту Павлопіль-Широкине.

"Тут противник продовжує активно застосовувати бронетехніку, відкриває вогонь з кулеметів та гранатометів впродовж усієї доби, періодично застосовує міномети. Зокрема у Гнутовому та Водяному вчора бойовики випустили сумарно близько 30 мін", - зазначив він.

Крім того, у Мар’їнському районі ворог був активний лише у Мар’їнці — де вдень відкривав вогонь з легкого озброєння, а ввечері провів 2 короткотривалих мінометних обстріли. Поблизу Докучаєвська було спокійно впродовж усієї доби.

Як передавав УНН, бойовики знову обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”.

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