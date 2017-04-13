На мариупольском направлении за прошедшие сутки враг нарушил "режим тишины" 35 раз

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51877 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105045 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161715 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118969 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118049 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113378 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104840 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107224 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103707 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155099 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На мариупольском направлении за прошедшие сутки враг нарушил "режим тишины" 35 раз

На мариупольском направлении за прошедшие сутки враг нарушил "режим тишины" 35 раз

Киев  •  УНН

 • 6610 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Больше всего нарушений "режима тишины" в зоне проведения АТО "традиционно" приходится на приморский направление, за минувшие сутки здесь зафиксировано 35 вражеских обстрелов, из них 5 - минометный. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Всего вчера на мариупольском направлении произошло 35 вражеских обстрелов, в том числе 5 - минометных", - сказал он.

В общем, ситуация остается практически неизменной, львиная доля случаев нарушения перемирия со стороны противника традиционно приходится на юг направлении - участок фронта Павлополь-Широкино.

"Здесь противник продолжает активно применять бронетехнику, открывает огонь из пулеметов и гранатометов в течение всех суток, периодически применяет минометы. В частности, в Гнутово и Водяное вчера боевики выпустили суммарно около 30 мин", - отметил он.

Кроме того, в Марьинском районе враг был активен только в Марьинке - где днем ​​открывал огонь из легкого вооружения, а вечером провел 2 краткосрочных минометных обстрелов. Вблизи Докучаевская было спокойно в течение всех суток.

Как сообщал УНН, боевики вновь обстреляли контрольный пост "Марьинка" .

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