На мариупольском направлении за прошедшие сутки враг нарушил "режим тишины" 35 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Больше всего нарушений "режима тишины" в зоне проведения АТО "традиционно" приходится на приморский направление, за минувшие сутки здесь зафиксировано 35 вражеских обстрелов, из них 5 - минометный. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Всего вчера на мариупольском направлении произошло 35 вражеских обстрелов, в том числе 5 - минометных", - сказал он.
В общем, ситуация остается практически неизменной, львиная доля случаев нарушения перемирия со стороны противника традиционно приходится на юг направлении - участок фронта Павлополь-Широкино.
"Здесь противник продолжает активно применять бронетехнику, открывает огонь из пулеметов и гранатометов в течение всех суток, периодически применяет минометы. В частности, в Гнутово и Водяное вчера боевики выпустили суммарно около 30 мин", - отметил он.
Кроме того, в Марьинском районе враг был активен только в Марьинке - где днем открывал огонь из легкого вооружения, а вечером провел 2 краткосрочных минометных обстрелов. Вблизи Докучаевская было спокойно в течение всех суток.
Как сообщал УНН, боевики вновь обстреляли контрольный пост "Марьинка" .