На маріупольському напрямку бойовики з важкого озброєння обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. За минулу добу на маріупольському напрямку 22 рази бойовики обстрілювали позиції українських військових, зокрема 4 рази – з важкого озброєння. Про це під час брифінгу розповів речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 22 факти порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. В 4 випадках ворог застосовував важке озброєння”, — повідомив він.
Як зазанчив речник, найпотужніші мінометні обстріли з боку бойовиків відбулися в Красногорівці, а з бронетехніки — в Широкиному.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, проте п’ятеро військовослужбовців отримали поранення.