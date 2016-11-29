На маріупольському напрямку бойовики з важкого озброєння обстріляли позиції сил АТО

“Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 22 факти порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. В 4 випадках ворог застосовував важке озброєння”, — повідомив він.

Як зазанчив речник, найпотужніші мінометні обстріли з боку бойовиків відбулися в Красногорівці, а з бронетехніки — в Широкиному.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, проте п’ятеро військовослужбовців отримали поранення.