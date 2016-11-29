На мариупольском направлении боевики из тяжелого вооружения обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. За прошедшие сутки на мариупольском направлении 22 раза боевики обстреливали позиции украинских военных, в том числе 4 раза - из тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"Всего за прошедшие сутки на мариупольском направлении произошло 22 факта нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск. В 4 случаях враг применял тяжелое вооружение", - сообщил он.
Как отметил спикер, мощные минометные обстрелы со стороны боевиков произошли в Красногоровке, а из бронетехники - в Широкино.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, однако пятеро военнослужащих получили ранения.