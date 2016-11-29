На мариупольском направлении боевики из тяжелого вооружения обстреляли позиции сил АТО

"Всего за прошедшие сутки на мариупольском направлении произошло 22 факта нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск. В 4 случаях враг применял тяжелое вооружение", - сообщил он.

Как отметил спикер, мощные минометные обстрелы со стороны боевиков произошли в Красногоровке, а из бронетехники - в Широкино.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, однако пятеро военнослужащих получили ранения.