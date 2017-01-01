На маріупольському напрямку бойовики використовували міномети калібром 82 мм
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. На маріупольському напрямку бойовики 13 разів обстрілювали позиції сил АТО та використовували міномети калібром 82 мм, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"На маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Широкиному та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Водяному, Павлополю, Лебединському, Мар’їнці, Новотроїцькому", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на донецькому – з тих же видів озброєння стріляли по Луганському, Авдіївці, Троїцькому і Зайцевому.
Як повідомляв УНН, з початку доби, внаслідок обстрілів російсько-окупаційними військами, троє українських військових отримали поранення.