На маріупольському напрямку бойовики використовували міномети калібром 82 мм

"На маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Широкиному та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Водяному, Павлополю, Лебединському, Мар’їнці, Новотроїцькому", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на донецькому – з тих же видів озброєння стріляли по Луганському, Авдіївці, Троїцькому і Зайцевому.

Як повідомляв УНН, з початку доби, внаслідок обстрілів російсько-окупаційними військами, троє українських військових отримали поранення.