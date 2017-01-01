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На мариупольском направлении боевики использовали минометы калибром 82 мм

На мариупольском направлении боевики использовали минометы калибром 82 мм

Киев • УНН

 • 4288 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. На мариупольском направлении боевики 13 раз обстреливали позиции сил АТО и использовали минометы калибром 82 мм, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"На мариупольском направлении с 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Широкино и Водяное. С гранатометов и стрелкового оружия - по Водяное, Павлополю, Лебединскому, Марьинке, Новотроицкому", - говорится в сообщении.

Кроме того, на донецком - из тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.

Как сообщал УНН, с начала суток, в результате обстрелов российско-оккупационными войсками, трое украинских военных получили ранения .

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