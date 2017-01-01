На мариупольском направлении боевики использовали минометы калибром 82 мм
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. На мариупольском направлении боевики 13 раз обстреливали позиции сил АТО и использовали минометы калибром 82 мм, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"На мариупольском направлении с 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Широкино и Водяное. С гранатометов и стрелкового оружия - по Водяное, Павлополю, Лебединскому, Марьинке, Новотроицкому", - говорится в сообщении.
Кроме того, на донецком - из тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.
Как сообщал УНН, с начала суток, в результате обстрелов российско-оккупационными войсками, трое украинских военных получили ранения .