“У Мар’їнці увечері бойовики здійснили 3 обстріли, у тому числі із застосуванням мінометів і снайперської зброї. Всього випустили 6 мін. Внаслідок обстрілів отримали пошкодження сім будинків місцевих, один мешканець отримав поранення. Зараз його життю нічого не загрожує — він перебуває у лікарні міста Курахове, куди його було доставлено після наданої оперативної медичної допомоги”, — розповів О.Мотузяник.

За його словами, ще одна провокація бойовиків відбулася у Тарамчуці, Мар’янського району із застосуванням стрілецької зброї.

“Решта обстрілів на Маріупольському напрямку відбулися на лінії Гнутове — Лебединське — Водяне — Широкине. Бойовики використовували переважно легке озброєння, міномети — лише у Широкиному. Загалом на Маріупольському напрямку бойовики порушили режим тиші 13 разів, двічі — із важкого озброєння”, — зауважив він.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, троє поранені.