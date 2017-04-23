"В Марьинке вечером боевики совершили 3 обстрелы, в том числе с применением минометов и снайперского оружия. Всего выпустили 6 мин. Вследствие обстрелов получили повреждения семь домов местных, один житель получил ранения. Сейчас его жизни ничего не угрожает - он находится в больнице города Курахово, куда он был доставлен после предоставленной оперативной медицинской помощи", - рассказал О.Мотузяник.

По его словам, еще одна провокация боевиков состоялась в Тарамчуци, Марьинского района с применением стрелкового оружия.

"Остальные обстрелов на Мариупольском направлении произошли на линии Гнутово - Лебединский - Водяное - Широкино. Боевики использовали преимущественно легкое вооружение, минометы - только в Широкино. Всего на Мариупольском направлении боевики нарушили режим тишины 13 раз, дважды - из тяжелого вооружения", - отметил он.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, трое ранены.