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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26142 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 90221 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146151 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112775 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114120 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111030 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103171 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 103277 просмотра

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На мариупольском направлении боевики нарушили "режим тишины" 13 раз

На мариупольском направлении боевики нарушили "режим тишины" 13 раз

Киев  •  УНН

 • 9344 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. За прошедшие сутки на Мариупольском направлении боевики нарушили режим тишины 13 раз, дважды - из тяжелого вооружения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.

"В Марьинке вечером боевики совершили 3 обстрелы, в том числе с применением минометов и снайперского оружия. Всего выпустили 6 мин. Вследствие обстрелов получили повреждения семь домов местных, один житель получил ранения. Сейчас его жизни ничего не угрожает - он находится в больнице города Курахово, куда он был доставлен после предоставленной оперативной медицинской помощи", - рассказал О.Мотузяник.

По его словам, еще одна провокация боевиков состоялась в Тарамчуци, Марьинского района с применением стрелкового оружия.

"Остальные обстрелов на Мариупольском направлении произошли на линии Гнутово - Лебединский - Водяное - Широкино. Боевики использовали преимущественно легкое вооружение, минометы - только в Широкино. Всего на Мариупольском направлении боевики нарушили режим тишины 13 раз, дважды - из тяжелого вооружения", - отметил он.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, трое ранены.

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