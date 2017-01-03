На маріупольському напрямку бойовики обстріляли позиції сил АТО з мінометів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Минулої доби бойовики продовжили обстріл позиції українських військових в зоні проведення АТО, зокрема на маріупольському напрямку використовували міномети. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Ворожі міномети були задіяні в двох місцях — район Водяного та Широкиного. Усього бойовики випустили 30 мін. На цю ділянку прийшлися 2/3 обстрілів та ворожих провокацій за добу. Також неспокійно було поблизу Талаківки, Павлополя та села Гнутове”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, минулої доби жоден український військовий внаслідок бойових дій не постраждав в зоні АТО.