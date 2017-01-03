На маріупольському напрямку бойовики обстріляли позиції сил АТО з мінометів

“Ворожі міномети були задіяні в двох місцях — район Водяного та Широкиного. Усього бойовики випустили 30 мін. На цю ділянку прийшлися 2/3 обстрілів та ворожих провокацій за добу. Також неспокійно було поблизу Талаківки, Павлополя та села Гнутове”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, минулої доби жоден український військовий внаслідок бойових дій не постраждав в зоні АТО.