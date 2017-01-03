На мариупольском направлении боевики обстреляли позиции сил АТО из минометов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. За прошедшие сутки боевики продолжили обстрел позиции украинских военных в зоне проведения АТО, в частности на мариупольском направлении использовали минометы. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Вражеские минометы были задействованы в двух местах - район Водяного и Широкино. Всего боевики выпустили 30 мин. На этот участок пришлись 2/3 обстрелов и вражеских провокаций за сутки. Также неспокойно было вблизи Талаковки, Павлополя и села Гнутово", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки ни один украинский военный в результате боевых действий не пострадал в зоне АТО.