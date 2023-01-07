На магістральному газопроводі в окупованому Лутугиному стався вибух - росЗМІ

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Як пишуть росЗМІ з посиланням на так званий “Луганськгаз”, загоряння сталося після вибуху. Внаслідок цього близько 13 тисяч абонентів залишилися без газу.

Пізніше “Луганськгаз” повідомив, що загоряння ліквідовано. Про причини вибуху окупаційна “влада” не повідомляє.

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