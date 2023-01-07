На магистральном газопроводе в оккупированном Лутугино произошел взрыв - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. На магистральном газопроводе во временно оккупированном Лутугино Луганской области произошел взрыв, сообщают российские СМИ, передает УНН.
Детали
Как пишут росСМИ с ссылкой на так называемый “Луганскгаз”, возгорание произошло после взрыва. Вследствие этого около 13 тысяч абонентов остались без газа.
Позже “Луганскгаз” сообщил, что возгорание ликвидировано. О причинах взрыва оккупационные “власти” не сообщают.
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