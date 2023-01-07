На магистральном газопроводе в оккупированном Лутугино произошел взрыв - росСМИ

Детали

Как пишут росСМИ с ссылкой на так называемый “Луганскгаз”, возгорание произошло после взрыва. Вследствие этого около 13 тысяч абонентов остались без газа.

Позже “Луганскгаз” сообщил, что возгорание ликвидировано. О причинах взрыва оккупационные “власти” не сообщают.

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