На Львівській площі у столиці обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Києві через виконання дорожніх робіт на Львівській площі обмежать рух транспорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Із 21:00 11 серпня до 6:00 12 серпня та з 21:00 12 серпня до 6:00 13 серпня на Львівській площі частково обмежуватимуть рух транспорту, на площі виконають поточний ремонт", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що роботи проводитимуть вночі, щоб менше впливати на трафік.
"У ніч проти середи старе покриття знімуть. Під час робіт рух буде частково обмежено", - додали у КМДА.
Нагадаємо, цими вихідними у Києві перекрили вулицю через підозрілий предмет.