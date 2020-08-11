На Львовской площади в столице ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Киеве из-за выполнения дорожных работ на Львовской площади ограничат движение транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С 21:00 11 августа до 6:00 12 августа и с 21:00 12 августа до 6:00 13 августа на Львовской площади частично будут ограничивать движение транспорта, на площади выполнят текущий ремонт", - сказано в сообщении.
Отмечается, что работы будут проводить ночью, чтобы меньше влиять на трафик.
"В ночь на среду старое покрытие снимут. Во время работ движение будет частично ограничено", - добавили в КГГА.
Напомним, в эти выходные в Киеве перекрыли улицу из-за подозрительного предмета.