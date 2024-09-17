На Львівщині та Франківщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БПЛА
Київ • УНН
На Львівщині та Франківщині оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БПЛА. Голова Львівської ОВА закликав прямувати до укриттів, хоча Повітряні сили не попереджали про загрозу для регіонів.
Повітряна тривога оголошена у Львівській та Івано-Франківській областях через загрозу ударних БПЛА, повідомляє УНН.
"На Львівщині повітряна тривога. Прямуйте до найближчого укриття", - написав голова ОВА Максим Козицький.
Пізніше додав, що є загроза ударних безпілотників.
Також тривога оголошена і в Івано-Франківській області.
Наразі Повітряні сили не попереджали про загрозу для регіонів.
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