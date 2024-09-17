На Львовщине и Франковщине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА
Киев • УНН
На Львовщине и Франковщине объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Председатель Львовской ОВА призвал направляться в укрытия, хотя Воздушные силы не предупреждали об угрозе для регионов.
Воздушная тревога объявлена во Львовской и Ивано-Франковской областях из-за угрозы ударных БПЛА, сообщает УНН.
"На Львовщине воздушная тревога. Направляйтесь в ближайшее укрытие", - написал председатель ОВА Максим Козицкий.
Позже добавил, что есть угроза ударных беспилотников.
Также тревога объявлена и в Ивано-Франковской области.
Сейчас Воздушные силы не предупреждали об угрозе для регионов.
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