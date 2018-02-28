На Львівщині зіткнулась маршрутка та вантажівка: є постраждалі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 лютого. УНН. Сьогодні вдень на автодорозі Львів-Краковець у селі Страдч зіткнулись маршрутка та вантажівка. Внаслідок ДТП постраждало двоє жінок. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
“Зіткнулись рейсовий автобус, який виконував маршрут сполученням "Львів-Шкло", під керуванням 37-річного мешканця міста Новояворівськ та вантажівка Volvo, якою керував 26-річний мешканець Миколаївського району.
Внаслідок зіткнення постраждали двоє пасажирок автобуса, мешканки Новояворівська та Яворівського району, віком 37 та 54 роки”, — повідомили у поліції.
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Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.