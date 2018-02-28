Во Львовской области столкнулась маршрутка и грузовик: есть пострадавшие
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 февраля. УНН. Сегодня днем на автодороге Львов-Краковец в селе Страдч столкнулись маршрутка и грузовик. В результате ДТП пострадали две женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"Столкнулись рейсовый автобус, который выполнял маршрут сообщением "Львов-Шкло", под управлением 37-летнего жителя города Новояворовск и грузовик Volvo, которым управлял 26-летний житель Николаевского района.
В результате столкновения пострадали две пассажирки автобуса, жительницы Новояворовска и Яворивского района в возрасте 37 и 54 лет", - сообщили в полиции.
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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.