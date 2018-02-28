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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 55194 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 65813 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 68827 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104892 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 98179 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104154 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111171 просмотра

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Во Львовской области столкнулась маршрутка и грузовик: есть пострадавшие

Во Львовской области столкнулась маршрутка и грузовик: есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 8246 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 февраля. УНН. Сегодня днем ​​на автодороге Львов-Краковец в селе Страдч столкнулись маршрутка и грузовик. В результате ДТП пострадали две женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

"Столкнулись рейсовый автобус, который выполнял маршрут сообщением "Львов-Шкло", под управлением 37-летнего жителя города Новояворовск и грузовик Volvo, которым управлял 26-летний житель Николаевского района.

В результате столкновения пострадали две пассажирки автобуса, жительницы Новояворовска и Яворивского района в возрасте 37 и 54 лет", - сообщили в полиции.

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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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