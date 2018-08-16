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На Львівщині затримали вантажівки з нелегальним деревом

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Цієї ночі, на автодорозі Київ-Чоп, поблизу населеного пункту Гамаліївка, патрульні зупинили транспортний засіб, який перевозив деревину. Водій хвилювався і повідомив інспекторам, що документів на вантаж він не має. Також виявилося, що деревина без чіпів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Galinfo.

На Львівщині затримали вантажівки з нелегальним деревом

На місце викликали слідчих Пустомитівського відділу поліції. Згодом автомобіль з деревиною доставили на арештмайданчик.

Згодом, на цій самій дорозі, екіпаж патрульних виявив транспортний засіб DAF з напівпричепом, який перевозив оциліндрований брус. Водія зупинили та попросили пред’явити документи. Коли чоловік передав патрульним документи на вантаж, між ними лежали грошові купюри. Інспектори попередили водія, що він вчиняє неправомірні дії і вони змушені викликати слідчих. Також виявилося, що документи не співпадають з вантажем, половина деревини нечіпована, а та, яка чіпована, не занесена в базу продукції лісового господарства. На місці працювали слідчі Миколаївського відділу поліції.

Нагадаємо, за даними британських ЗМІ, одна п’ята незаконної деревини з України потрапляє до Польщі.

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