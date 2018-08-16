Во Львовской области задержали грузовики с нелегальным деревом

На место вызвали следователей Пустомытовского отдела полиции. Впоследствии автомобиль с древесиной доставили на штрафплощадку.

Впоследствии, на этой самой дороге, экипаж патрульных обнаружил транспортное средство DAF с полуприцепом, который перевозил оцилиндрованное бревно. Водителя остановили и попросили предъявить документы. Когда человек передал патрульным документы на груз, между ними лежали денежные купюры. Инспекторы предупредили водителя, что он совершает неправомерные действия и они вынуждены вызвать следователей. Также оказалось, что документы не совпадают с грузом, половина древесины нечипирована, а та, которая чипированная, не занесенаса в базу продукции лесного хозяйства. На месте работали следователи Николаевского отдела полиции.



Напомним, по данным британских СМИ, одна пятая незаконной древесины из Украины попадает в Польшу.