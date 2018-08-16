Во Львовской области задержали грузовики с нелегальным деревом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Этой ночью на автодороге Киев-Чоп, вблизи населенного пункта Гамалеевка, патрульные остановили транспортное средство, перевозившее древесину. Водитель волновался и сообщил инспекторам, что документов на груз он не имеет. Также оказалось, что древесина без чипов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Galinfo.
На место вызвали следователей Пустомытовского отдела полиции. Впоследствии автомобиль с древесиной доставили на штрафплощадку.
Впоследствии, на этой самой дороге, экипаж патрульных обнаружил транспортное средство DAF с полуприцепом, который перевозил оцилиндрованное бревно. Водителя остановили и попросили предъявить документы. Когда человек передал патрульным документы на груз, между ними лежали денежные купюры. Инспекторы предупредили водителя, что он совершает неправомерные действия и они вынуждены вызвать следователей. Также оказалось, что документы не совпадают с грузом, половина древесины нечипирована, а та, которая чипированная, не занесенаса в базу продукции лесного хозяйства. На месте работали следователи Николаевского отдела полиции.
Напомним, по данным британских СМИ, одна пятая незаконной древесины из Украины попадает в Польшу.