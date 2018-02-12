На Львівщині затримали вандалів, які обезголовили пам'ятник Шевченку
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 лютого. УНН. На Львівщині правоохоронці встановили осіб, причетних до нищення пам'ятника Шевченкові у Стрию. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
Сьогодні, 12 лютого, під час оперативних заходів дільничні офіцери поліції встановили причетних до злочину осіб.
“Ними виявились двоє раніше судимих місцевих мешканців, віком 24 та 26 років. Пам’ятник зловмисники понищили щоб мідь, якою була покрита скульптура здати на металобрухт”, — розповів начальник Стрийського відділу поліції полковник поліції Іван Малиш.
Наразі вирішується питання про обрання зловмисникам міри запобіжного заходу. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Нагадаємо, повідомлення про те, що у міському парку невідомі особи відбили елемент від пам’ятника Шевченкові у Стрийський відділ поліції надійшло 11 лютого о 13.40. Правоохоронці, які працювали на місці події встановили, що від скульптури зловмисники відбили голову та викрали її.