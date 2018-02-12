Во Львовской области задержали вандалов, которые обезглавили памятник Шевченко

Сегодня, 12 февраля, во время оперативных мероприятий участковые офицеры полиции установили причастных к преступлению лиц.

"Ими оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 24 и 26 лет. Памятник злоумышленники уничтожили чтобы медь, которой была покрыта скульптура, сдать на металлолом", - рассказал начальник Стрыйского отдела полиции полковник полиции Иван Малыш.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается. Напомним, сообщение о том, что в городском парке неизвестные отбили элемент от памятника Шевченко в Стрыйский отдел полиции поступило 11 февраля в 13.40. Правоохранители, которые работали на месте происшествия установили, что от скульптуры злоумышленники отбили голову и похитили ее.