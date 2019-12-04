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На Львівщині зафіксували землетрус

На Львівщині зафіксували землетрус

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. На Львівщині зафіксували нічний землетрус між Бродами та Радеховом. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає кореспондент УНН.

"4 грудня, о 01:15 год., від чергового по сейсмостанції "Львів" надійшло повідомлення про те, що 3 грудня о 21 год. 25 хв. 48c. (по Грінвічу) або 23 год. 25 хв. 48c. (по Київському часу) у районі села Станіславчик Бродівського району між містом Радехів і містом Броди зафіксовано землетрус", - йдеться в повідомленні.

По даних обробки мережі сейсмічних станцій Відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України:

Координати епіцентру: широта 50.24 гр., довгота 24.98 гр.
Час в епіцентрі 0=21 25 48.1 (по Грінвічу) або 0=23 25 48.1 (по Києву)
Магнітуда по довжині запису МD=2.2, клас К=8.0
Глибина гіпоцентру 5,7+-1,7

З населених пунктів інформація не поступала.

"За шкалою інтенсивності MSK-64 - Невідчутний землетрус – від 0-2 бали. (Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей; струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами)", - повідомили у департаменті.

Нагадаємо, в Албанії завершили пошуково-рятувальну операцію після серії землетрусів, жертвами яких стали 50 людей.

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