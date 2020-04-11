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На Львівщині зафіксували п’яту смерть від коронавірусу

На Львівщині зафіксували п’яту смерть від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. На Львівщині помер п’ятий пацієнт, у якого було зафіксовано коронавірусну інфекцію. Про це УНН повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько.

75-річна жінка померла сьогодні, 11 квітня. "Позитивний тест, який підтвердив у пацієнтки коронавірус, отримали учора, 10 квітня. Жінка була госпіталізована у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню 7 квітня.

У пацієнтки були супутні захворювання, зокрема захворювання серцево-судинної системи", - повідомили у ЛОДА.

Нагадаємо, на Львівщині підтвердили коронавірус у священика.

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