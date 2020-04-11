Во Львовской области зафиксировали пятую смерть от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Во Львовской области умер пятый пациент, у которого была зафиксирована коронавирусная инфекция. Об этом УНН сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько.
75-летняя женщина умерла сегодня, 11 апреля. "Положительный тест, который подтвердил у пациентки коронавирус, получили вчера, 10 апреля. Женщина была госпитализирована во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу 7 апреля.
У пациентки были сопутствующие заболевания, в частности заболевания сердечно-сосудистой системы", - сообщила в ЛОГА.
Напомним, во Львовской области подтвердили коронавирус у священника.