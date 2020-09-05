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На Львівщині за порушення перевізниками правил карантину складено понад 380 адмінпротоколів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Від початку карантину у Львівській області правоохоронці склали 383 адмінпротоколів за порушення перевізниками правил пасажирських перевезень під час карантину. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

На Львівщині за порушення перевізниками правил карантину складено понад 380 адмінпротоколів

“Співробітники секторів реагування патрульної поліції територіальних підрозділів поліції Львівщини проводять рейдові перевірки дотримання перевізниками правил пасажирських перевезень, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України № 641”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про заборону перевозити у районах області в яких встановлено “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки, пасажирів у кількості більшій, ніж 50 відсотків кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу.

Також поліцейські нагадують, що під час перевезення водій та пасажири мають бути у захисних масках.

“Від початку карантину правоохоронці Львівщини склали 383 адмінпротоколів за порушення перевізниками правил пасажирських перевезень”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на порушників карантину склали понад 20 тис. адмінпротоколів.

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