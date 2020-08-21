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В Україні на порушників карантину склали понад 20 тис. адмінпротоколів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. В Україні із початку введення карантинних обмежень поліцейські склали на порушників понад 20 тисяч адміністративних протоколів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

В Україні на порушників карантину склали понад 20 тис. адмінпротоколів

"Всього від початку введення обмежувальних заходів поліцейські склали 23753 адміністративних протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що найбільше адмінпротоколів складено у Дніпропетровській області (3094), Києві (2675), Харківській (2255), Львівській (1670) та Одеській областях (1414).

"Серед них – 5235 адмінпротоколів складено на працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, 2504 – на керівників торговельних закладів та установ харчування, 1996 – на водіїв транспортних засобів, 847 – на керівників підприємств, установ та 533 протоколи – на керівників, працівників та відвідувачів нічних розважальних закладів", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, 2640 адмінпротоколів складено за порушення карантинних правил щодо самоізоляції.

Нагадаємо, за майже 6 місяців в Україні порушники карантину отримали у судах штрафів на понад 8 млн грн.

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