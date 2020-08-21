В Україні на порушників карантину склали понад 20 тис. адмінпротоколів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. В Україні із початку введення карантинних обмежень поліцейські склали на порушників понад 20 тисяч адміністративних протоколів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
"Всього від початку введення обмежувальних заходів поліцейські склали 23753 адміністративних протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що найбільше адмінпротоколів складено у Дніпропетровській області (3094), Києві (2675), Харківській (2255), Львівській (1670) та Одеській областях (1414).
"Серед них – 5235 адмінпротоколів складено на працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, 2504 – на керівників торговельних закладів та установ харчування, 1996 – на водіїв транспортних засобів, 847 – на керівників підприємств, установ та 533 протоколи – на керівників, працівників та відвідувачів нічних розважальних закладів", - зазначається у повідомленні.
Окрім того, 2640 адмінпротоколів складено за порушення карантинних правил щодо самоізоляції.
Нагадаємо, за майже 6 місяців в Україні порушники карантину отримали у судах штрафів на понад 8 млн грн.