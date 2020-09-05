Во Львовской области за нарушение перевозчиками правил карантина составлено более 380 админпротоколов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. С начала карантина во Львовской области правоохранители составили 383 админпротоколов за нарушение перевозчиками правил пассажирских перевозок во время карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб полиции Львовской области.
"Сотрудники секторов реагирования патрульной полиции территориальных подразделений полиции Львовской области проводят рейдовые проверки соблюдения перевозчиками правил пассажирских перевозок, предусмотренных Постановлением Кабинета Министров Украины № 641", - говорится в сообщении.
В частности, речь идет о запрете перевозить в районах области в которых установлен "оранжевый" уровень эпидемической опасности, пассажиров в количестве большем, чем 50 процентов количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства.
Также полицейские напоминают, что при перевозке водитель и пассажиры должны быть в защитных масках.
"С начала карантина правоохранители Львовской области составили 383 админпротоколов за нарушение перевозчиками правил пассажирских перевозок", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Украине нарушителей карантина составили более 20 тыс. админпротоколов.