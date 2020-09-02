На Львівщині за добу понад 200 нових інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. На Львівщині на ранок 2 вересня підтверджено вже 14 907 випадків інфікування коронавірусом, 204 з них - за останню добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міськради.
"За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1571 ПЛР-тест, з яких 204 – позитивні результати. Серед них – 95 мешканців Львова", - йдеться у повідомленні.
Загалом, станом на 8 годину 2 вересня у Львові та на Львівщині 14 907 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. При цьому 412 — летальні. 4581 людина — одужала.
Нагадаємо, у голови Львівської облради підтвердили коронавірус.