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На Львівщині за добу понад 200 нових інфікованих коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. На Львівщині на ранок 2 вересня підтверджено вже 14 907 випадків інфікування коронавірусом, 204 з них - за останню добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міськради.

На Львівщині за добу понад 200 нових інфікованих коронавірусом

"За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1571 ПЛР-тест, з яких 204 – позитивні результати. Серед них – 95 мешканців Львова", - йдеться у повідомленні.

Загалом, станом на 8 годину 2 вересня у Львові та на Львівщині 14 907 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. При цьому 412 — летальні. 4581 людина — одужала.

Нагадаємо, у голови Львівської облради підтвердили коронавірус.

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