Во Львовской области за сутки более 200 новых инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Во Львовской области на утро 2 сентября подтверждено уже 14 907 случаев инфицирования коронавирусом, 204 из них - за последние сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.
"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1571 ПЦР-тест, из которых 204 - положительные результаты. Среди них - 95 жителей Львова", - говорится в сообщении.
Всего, по состоянию на 8 часов 2 сентября во Львове и Львовской области 14 907 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. При этом 412 - летальные. 4581 человек - выздоровел.
Напомним, у главы Львовского облсовета подтвердили коронавирус.