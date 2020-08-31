У голови Львівської облради підтвердили коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У голови Львівської облради Олександра Ганущина виявили коронавірус, він перебуває на самоізоляції. Про це він написав у себе на Facebook, передає УНН.
"У п’ятницю по обіді різко погіршилось самопочуття. Вирішив перестрахуватись і здав ПЛР-тест. Результат розвіяв мої надії - "РНК вірусу SARS - CoV2 виявлено". Далі діяв по протоколу - сімейний лікар, антибіотики і самоізоляція. Попередив усіх, з ким контактував останні кілька днів", - написав Ганущин.
За його словами, він почуває себе як при легкій простуді, яка добряче стомлює, "наче 10 км підтюпцем чи з рюкзаком у горах".
Нагадаємо, найбільше нових випадків COVID-19 за останню добу зафіксовано: у місті Київ – 277 випадків, в Одеській області – 189, у Харківській області - 187, в Івано-Франківській області – 165, у Чернівецькій області – 158, у Львівській області – 154 та у Тернопільській області – 149.